Microsoft annuncia una linea di accessori adattivi per persone con disabilità

Microsoft ha annunciato una nuova gamma di accessori adattivi, studiati per essere utilizzati anche da chi non può adoperare i sistemi più tradizionali.

Microsoft ha annunciato l’arrivo di una serie di accessori adattivi, studiati per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità. Presentati nel corso del Microsoft Ability Summit, il nuovo set di accessori è stato ideato per sfruttare nuovi sistemi di imput rendendo così giochi ed app praticamente accessibili a chiunque.

Questi nuovi dispositivi sono stati realizzati dal Microsoft Inclusive Tec Lab in collaborazione con la community composta da utenti con disabilità per venire incontro alle esigenze di chi non riesce ad utilizzare gli strumenti più tradizionali come pad, tastiere e mouse.

Gli elementi peculiari del set sono l’Adaptive Mouse, l’Adaptive Button e l’Adaptive Hub: il mouse può essere adattato in base alle proprie esigenze per ospitare impugnature diverse o adattarsi a configurazioni specifiche. Ogni pulsante adattivo, invece, può trasformarsi in un grande D-pad o in un controller joystick in base all’attacco personalizzato. L’hub, infine, può collegare in modalità wireless fino a quattro pulsanti alla volta, collegando anche fino a tre altri dispositivi tramite Bluetooth o USB-C.

Microsoft prosegue dunque nel suo percorso verso una maggiore inclusività. Già lo scorso anno, l’azienda aveva rilasciato il suo speciale Surface Adaptive Kit, progettato per rendere i suoi dispositivi più facili da utilizzare attraverso un insieme di strumenti tattili.