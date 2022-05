LG NanoCell 43NANO756PA disponibile con uno sconto del 21% su Amazon

Attraverso le piattaforme di Amazon risulta attualmente possibile acquistare un TV della serie LG Nanocell, il quale misura un totale di 43 pollici, a un prezzo particolarmente scontato. Parliamo nello specifico di una riduzione del prezzo del 21%, che la piattaforma ha inserito e che permette attualmente gli utenti di portare a casa un dispositivo partico particolarmente pieno di possibilità, è di sicuro ancora più conveniente rispetto alla media al prezzo al quale viene attualmente proposto.

Il dispositivo offre la risoluzione 4K con 8 milioni di Pixel, e grazie al suo processore è in grado di migliorare le immagini al fine di restituire colori maggiormente vivaci e un contrasto più definito, ottimizzando i contenuti in bassa risoluzione per offrire il miglior risultato possibile. Usando l’assistente vocale è possibile impartire tutti i comandi alla televisione senza alcun telecomando, fruendo quindi di un’esperienza che risulta particolarmente comoda oltre che di qualità.

Attraverso il dispositivo è possibile anche fruire di servizi quali Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube e LG Channels, assieme a diversi altri che la compagnia ha messo a disposizione per tutti gli utenti che vorranno munirsi del gioiellino in questione. C’è da dire che però anche per i giocatori, nonostante non manchino ovviamente contenuti da visionare, sono presenti le tecnologie HGiG e ALLM atte a migliorare l’esperienza, rendendo quindi il device interessante anche per chi vuole collegare il tutto a un PC o alle proprie console, che di old-gen o next-gen si tratti.

Potete accedere alla pagina ufficiale del prodotto semplicemente recandovi al link che trovate qui di seguito, il quale include tutti i dettagli sul gioiellino attualmente presente sulla piattaforma di Amazon, e permette di accedere allo sconto a tempo limitato per il TV LG NanoCell 43NANO756PA.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.