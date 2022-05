Gagarine – Proteggi ciò che ami: clip e quattro spot dal film in arrivo in sala il 19 maggio

Dopo aver vinto tre primi alla scorsa edizione di Alice nella Città, Gagarine – Proteggi ciò che ami arriva in tutti i cinema italiani a partire dal 19 maggio: ecco una clip e quattro spot tratti dalla pellicola diretta da Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

Il film, distribuito da Officine Ubu, vede nel cast Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj e Denis Lavant.

Questa la sinossi della pellicola:

Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a Cité Gagarine, un vasto progetto di alloggi popolari in mattoni rossi situato nella periferia di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso immobiliare, Youri si unisce alla “resistenza”. Con i suoi amici Diana e Houssam, intraprende una missione per salvare Gagarine, trasformando l’enorme complesso residenziale nella sua “astronave”, prima che scompaia nello spazio per sempre.

