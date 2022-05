David Cronenberg farà un film thriller con Vincent Cassel

Il prossimo film di David Cronenberg sarà un thriller che s'intitolerà The Shrouds, ed avrà come protagonista Vincent Cassel.

Il prossimo film di David Cronenberg s’intitolerà The Shrouds, sarà un thriller ed avrà come protagonista Vincent Cassel. L’annuncio arriva poco prima che il nuovo lungometraggio del regista, intitolato Crimes of the Future, venga presentato al Festival di Cannes.

Nel film The Shrouds il protagonista Vincent Cassel vestirà i panni di Karsh, un uomo d’affari rimasto vedovo che decide di costruire un congegno in grado di connettersi con i morti attraverso un sudario. Questa attrezzatura permette di osservare la decomposizione dei defunti in tempo reale. Ad un certo punto le tombe vengono vandalizzate, compresa quella della moglie di Karsh. Il tentativo di comprendere ciò che sta dietro questi episodi vandalici porterà Karsh a rivalutare il suo passato ed il ricordo della moglie.

Il produttore Saïd Ben Saïd ha dichiarato sul progetto:

Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio nel mondo creativo di David Cronenberg. Parliamo di un filmmaker che ha la capacità di scrivere sceneggiature fuori dal normale, ed in grado di creare esperienze uniche a livello cinematografico.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nel 2023. Nel frattempo Crimes of the Future arriverà nelle sale cinematografiche il 10 giugno.

