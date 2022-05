Zero Contact: il trailer del film con Anthony Hopkins che racconta di un mondo in lockdown perenne

Ecco il trailer di Zero Contact, il film con Anthony Hopkins in uscita il 27 maggio, che racconta di un lockdown perenne in cui il Mondo rischia la distruzione.

Lionsgate ha diffuso il trailer del film Zero Contact, che ha come protagonista Anthony Hopkins. Si tratta di un lungometraggio thriller che farà il suo esordio il 27 maggio in digitale, e che racconterà in qualche maniera ciò che è accaduto durante il periodo di lockdown durante la pandemia, rendendo le cose ancora più esagerate.

Qui sotto trovate il trailer di Zero Contact.

Nel film si racconta di un’umanità in perenne isolamento. In Zero Contact il protagonista Anthony Hopkins veste i panni di Finley Hart, un miliardario che ha lasciato dei videomessaggi destinati al figlio e ad altre quattro persone. Hart ha selezionato la squadra che dovrà prevenire la distruzione completa della Terra, ed ha rivelato che la sua morte non è stata accidentale. Si tratta di una cospirazione che verrà rivelata a mano a mano durante la storia. Nonostante nel filmato i personaggi si trovino rinchiusi in casa saranno tutt’altro che al sicuro.

Il regista del film è Rick Dugdale, con la sceneggiatura che è stata realizzata da Cam Cannon, che ha già lavorato a USS Indianapolis: Men of Courage. Il cast comprende Tuva Novotny (Annihilation), Adrian Holmes (Peacock’s Bel-Air), Aleks Paunovic (Marvel’s Hawkeye), Chris Brochu (The Vampire Diaries), Rukiya Bernard (Yellowjackets), Lilly Krug (Heart of Champions) e Veronica Ferres (You Belong to Me).