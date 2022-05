Thor: Love and Thunder – Una immagine di Natalie Portman nei panni della mitica Thor

Entertainment Weekly ha diffuso delle immagini di Thor: Love and Thunder, accompagnate da alcune dichiarazioni esclusive del regista Taika Waiti. La più interessante tra le immagini mostra Natalie Portman nei panni della mitica Thor.

Ecco le nuove immagini esclusive tratte da Thor: Love and Thunder.

Presentando il lungometraggio Taika Waititi ha dichiarato:

È un film fantastico. Non cerco di “controllare” i miei film, o come devono riuscire. Li lascio in qualche modo liberi di manifestarsi a me. E con questo film la reazione è stata “Hey, ma sei più figo di quel che inizialmente speravo di realizzare”.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.