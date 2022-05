Thor: Love and Thunder sarà il film della crisi di mezza età del personaggio

Taika Waititi ha parlato di recente a Entertainment Weekly di Thor: Love and Thunder, il lungometraggio Marvel di prossima uscita, ed ha descritto il film come una storia su una sorta di crisi di mezza età del personaggio di Thor.

Secondo Taika Waititi:

Non volevo fare un nuovo Ragnarok, avevo bisogno di qualcosa di stimolante a livello creativo. Ragnarok era una sorta di festa, anche questo film sarà divertente, però scenderà di più nel profondo. Non sarà una commedia e neanche un dramma, ma si confronterà con questioni come l’amore, la morte ed il nostro posto di appartenenza nel mondo. Ogni personaggio si domanderà qual è il proprio posto nel mondo, per quale ragione si diventa eroi, e cosa si fa con dei poteri. Posso definirlo come un film sulla crisi di mezza età, un qualcosa del tipo ‘sto facendo la cosa giusta ed il massimo di quello che è il mio potenziale nel mondo?’ Siamo ancora alle prese con la pandemia, e credo che questa sia una buona domanda da porsi. Questo è il momento di chiedersi se stiamo facendo il possibile per noi stessi e per chi ci sarà dopo.