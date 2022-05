Samsung ha battuto Xiaomi in India

Come confermato da un report di Counterpoint Research, Samsung è riuscita a prevalere su Xiaomi in India con una quota di mercato maggiore nel campo dei telefoni.

Il successo di Xiaomi in tutto il mondo è oramai noto a tutti gli utenti che seguono il mercato della tecnologia, considerando infatti che attraverso i propri dispositivi e le varie idee presentate nel corso del tempo, il colosso ha avuto modo di accaparrarsi una fetta a dir poco grande del mercato mondiale.

Tuttavia, come spiegato di recente dagli analisti di Counterpoint Research, sembra che Xiaomi sia stata battuta in un territorio dove aveva un’ottima presenza da una major del settore particolarmente agguerrita, la quale avrebbe ottenuto un boost dal lancio della sua ultima serie di gioiellini flagship.

Non abbiamo a che fare con Apple come si potrebbe immaginare, ma con Samsung, la quale sembra essersi accaparrata in India un totale del 22% del mercato grazie agli S22 rilasciati, riuscendo quindi a battere anche Xiaomi e ottenendo al momento il primato nel paese, anche se la situazione potrebbe cambiare in futuro.

Non sappiamo infatti quali saranno i prossimi piani precisi della compagnia cinese rivale, che a quanto pare nel giro di poco tempo potrebbe avere modo di migliorare la sua serie di Xiaomi 13 con dei nuovi modelli o magari addirittura lanciarne una nuova per migliorare il proprio successo anche in India.