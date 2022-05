RX 6950XT, RX 6750XT e RX 6650XT svelate da AMD

AMD ha avuto modo di confermare in via ufficiale un miglioramento della propria lineup relativa al mondo delle schede video, dato che diversi nuovi modelli soni stati annunciati da parte della compagnia. Parliamo nello specifico delle schede video RX 6950XT, RX 6750XT e RX 6650XT, pensati nel primo caso per posizionarsi al primo posto nella serie dei dispositivi, e negli altri due per offrire delle vie di mezzo che potrebbero risultare particolarmente comode per alcuni fan in cerca di un a GPU.

Partendo dalla RX 6950XT, troviamo nel dispositivo flagship un totale di 5120 Stream Processors e 16 Ray Accelerators, 16 GB di memoria GDDR6 con clock a 18 Gbps. Il gioiellino in questione, per fare un confronto diretto, dovrebbe competere con le RTX 3090, raggiungendo quasi le potenzialità del modello Ti della concorrenza diretta a un prezzo di 1.099 dollari al lancio.

La AMD Radeon RX 6750XT offre invece 2560 Stream Processors, 12 GB di memoria GDDR6 con clock a 18 Gbps e TBP di 250 W. Si tratta di un’alternativa alle RX 6800, con migliore efficienza energetica e con la possibilità di competere con le RTX 3070 a un prezzo di 549 dollari. Troviamo infine le RX 6650XT, che vogliono presentarsi contro le schede video RTX 3060 della concorrenza, con 10 W di energia in più richiesti. La memoria in questo caso offre 17,5 Gbps, e il prezzo di lancio è di 399 dollari.

Con i gioiellini già resi disponibili da parte della compagnia, resta da vedere se la situazione delle scorte avrà modo di migliorare al fine di rendere per gli utenti facile la possibilità di reperire gli articoli in questione al fine di completare le proprie configurazioni con uno dei nuovi modelli presentati da parte del noto colosso del mondo tech AMD, sperando che sia possibile accedervi senza dover avere a che fare con sovrapprezzi.