Redmi Note 11T Pro anticipato da Lu Weibing di Xiaomi

Non sono pochi i casi in cui alcuni dei membri dei piani alti di Xiaomi si trovano a presentare dei dispositivi quasi per scherzo o per errore, anticipando la loro presenza prima del reveal ufficiale al fine di tenere pronti i fan per quanto sta per essere svelato. Abbiamo in questo caso a che fare nello specifico con un nuovo post arrivato da Lu Weibing, ovvero il presidente di Xiaomi Cina e internazionale e General Manager del brand di Redmi, il quale ha fornito delle novità attraverso il proprio account ufficiale sulla piattaforma di Weibo.

Parliamo nello specifico di un post che veniva indicato come semplice test, e che come confermato è stato realizzato e pubblicato utilizzando uno smartphone Redmi Note 11T Pro, non ancora all’effettivo annunciato da parte della compagnia e di cui non abbiamo per il momento alcun tipo di dettaglio ufficiale. Viene quindi da sé che a questo punto il reveal del nuovo gioiellino sembrerebbe alquanto vicino, anche se sarà necessario aspettare ancora del tempo al fine di saperne di più sulla questione.

Stando a quel che sappiamo grazie ai molteplici rumor arrivati in rete, il Redmi Note 11T Pro dovrebbe offrire uno schermo con 144 Hz di refresh rate e tecnologia LCD, con il SoC Dimensity 8000 all’interno, per la prima volta in un dispositivo della serie Redmi. Il device offre un totale di quattro core Cortex-A78 e quattro core Cortex-A55.

Si parla poi stando alle varie anticipazioni di una batteria da 4.300mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W particolarmente veloce. Non resta che attendere ancora un po’ al fine di scoprire quando finalmente arriveranno maggiori dettagli in via ufficiale sulla questione grazie a Xiaomi stessa, che dovrebbe avere modo di approfondire il tutto nel giro di non troppo tempo.