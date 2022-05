OnePlus Nord 2T protagonista di un video unboxing

Si parla ormai da molteplici mesi degli smarphone OnePlus Nord 2T, dispositivi che a quanto pare avranno modo di venire rivelati da part della compagnia nel giro di non troppo tempo. Abbiamo ancora una volta a che fare con delle anticipazioni leakate, anche se in questo caso non si parla di semplici dettagli atto a svelare le novità dei telefoni prima del lancio.

Lo YouTuber Sahil Karoul ha infatti avuto modo di presentare i dispositivi in questione e le loro funzionalità nel corso di un vero e proprio video unboxing, come potete vedere qui di seguito, una rarità se si pensa al fatto che la compagnia non ha ancora reso disponibili i device. Nel corso del breve filmato non sono quindi mancati vari accenni alle potenzialità di questo nuovo gioiellino, sia per quel che concerne il design scelto dal colosso, sia per le specifiche tecniche interne.

Per quel che riguarda queste ultime, troviamo un SoC MediaTek Dimensity 1300 con suporto al 5G all’interno, con uno schermo da 6,43 pollici AMOLED che offre un refresh rate di 90 Hz come da tradizione della serie. Sembra che al lancio sarà presente OxygenOS 12.1 basato su Android 12.

Per quel che concerne le fotocamere, sembra siano presenti sul retro un a Sony IMX766 primaria da 50 MP, con un’ultra grandangolare e un sensore da 2 MP monocromatico, mentre invece si parla del Sony IMX615 da 32 MP per la parte frontale. Dovrebbe venire inclusa una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W, di sicuro un numero particolarmente interessante al fine di riempire la durata nel giro di non troppo tempo.

Non resta a questo punto che attendere il reveal per la conferma di quanto anticipato fino a oggi non in via ufficiale, il quale per fortuna sembra non si farà attendere per molto.