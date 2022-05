Nothing Phone (1): il lancio verrà supportato da alcune parntership strategiche

Pare che Nothing stia stringendo alcuni importanti accordi commerciali per supportare il lancio del suo primo smartphone. Ecco cosa sappiamo.

Il lancio dell’atteso Nothing Phone (1) è sempre più vicino. Atteso perché è il primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei, che già aveva co-fondato OnePlus. Atteso anche perché la Nothing ha scaldato i motori con una serie di promesse estremamente ambiziose, che tuttavia potrebbero essere almeno in parte disattese (la scheda tecnica emersa nei giorni scorsi lascia un po’ di amaro in bocca).

Con il lancio del suo primo prodotto – gli auricolari tws Ear (1) -, la Nothing aveva già dimostrato di saper giocare molto bene con la macchina dell’hype. Vedremo se il marchio di Pei sarà in grado di replicare gli ottimi risultati anche con il suo primo smartphone.

Qualcosina inizia a muoversi. Pare che Nothing stia stringendo alcuni importanti accordi commerciali per supportare il lancio dello smartphone e raggiungere il numero più alto di consumatori. Ad esempio, l’azienda avrebbe già raggiunto alcuni accordi con degli importanti operatori mobile europei — che potrebbero offrire lo smartphone con alcuni dei loro abbonamenti. La lista degli operatori raggiunti include O2, colosso britannico, Telekom Deutschland e l’indiano Flipkart. E poi in gioco ci sono anche i marketplace come Amazon.

Il Nothing Phone (1) sarà presentato questa estate, a giugno. La beta del launcher di Nothing OS, l’interfaccia proprietaria che contraddistinguerà l’esperienza d’uso sullo smartphone, è già disponibile per il downalod, e ora supporta tutti gli smartphone con almeno Android 11.

A quanto pare il Nothing Phone (1) avrà un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il SoC dovrebbe essere uno Snapdragon 778G di Qualcomm accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di storage. Troviamo poi una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica wireless. Non conosciamo tecnologia e velocità di ricarica.