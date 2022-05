Masters of the Universe: le riprese inizieranno nel 2023

I due registi del live-action su Masters of the Universe, Adam e Aaron Nee, hanno rivelato che le riprese inizieranno nel 2023.

I registi Adam e Aaron Nee hanno di recente parlato del progetto live-action Masters of the Universe, che verrà sviluppato da Netflix, e che è stato reso noto che inizierà con la fase di riprese nella primavera del 2023.

Ecco le parole dei due registi:

Le cose stanno procedendo alla grande. Realizzare il film dopo Lost City sarebbe stato un po’ difficile, si tratta di un lungometraggio molto importante che richiede una certa preparazione. Stiamo già lavorando al progetto e contiamo di partire con la sua realizzazione entro la prossima primavera.

Il nuovo protagonista del film, dopo l’abbandono di Noah Centineo, sarà Kyle Allen, visto recentemente nel remake di Steven Spielberg di West Side Story: a quanto pare la sua parte sarà ambivalente, andando a ricoprire sia quella del Principe Adam che quella di He-Man, e quindi in maniera relativamente simile alla serie animata, almeno in teoria.

La pellicola sarà diretta da Adam e Aaron Nee (registi di The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum – che, ironia della sorte, a lungo è stato tra i papabili He-Man) e sceneggiata insieme a David Callaham, che ha lavorato a pellicole come Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Wonder Woman 1984.