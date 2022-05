Intervista a Shea Whigham: “volevo mostrare il lato umano oltre lo scandalo”

Abbiamo avuto l’occasione di intervistare il magnifico e gentilissimo Shea Whigham in occasione dell’uscita della serie limitata di Starz, Gaslit. La serie ci catapulta all’interno degli ingranaggi umani che hanno portato al Watergate, concentrandosi sulle figure centrali coinvolte nello scandalo politico che ha portato alla caduta della presidenza di Nixon.

Lo showrunner della serie Robbie Pickering ha descritto Gaslit non solo come un thriller politico ma come un dramma relazionale, con l’informatrice del Watergate Martha Mitchell (interpretata da una smagliante Julia Roberts) e suo marito, il procuratore generale di Nixon John Mitchell (interpretato dal trasformista Sean Penn), al centro della storia.

Non molte persone conoscono la storia di Martha ed è una specie di tragedia, l’obiettivo di questa serie è far conoscere lei e anche la storia di Mo Dean (interpretata da Betty Gilpin), che è altrettanto affascinante.

Pickering è un autoproclamato fanatico di Nixon e voleva portare la serie limitata in una direzione diversa rispetto ad altri progetti Watergate, evitando di etichettare i suoi personaggi. La maggior parte dimora in un’area grigia e Pickering era determinato a dimostrarlo. Anche Shea Whigham ci ha parlato proprio di questo:

Con la mia interpretazione volevo mostrare il lato umano del mio personaggio, una vita vissuta ad aspettare che Nixon lo notasse. Quando leggi davvero la storia, ciò che ti colpisce è l’umanità di tutti in questa storia e quanto siano riconoscibili. E penso che il podcast (Slow Burn) abbia davvero fatto un ottimo lavoro mettendoci nei loro panni. Non so se allora molte persone sapessero chi fosse John Mitchell. Martha Mitchell era una grande celebrità. Voglio dire, la gente conosceva John Mitchell come il cattivo, Martha Mitchell era una grande celebrità. Ma sono più interessato e penso che siamo tutti più interessati a loro come esseri umani e non animali politici o cose del genere.

Penso che in un modo strano sia confortante guardare la serie, sia vedere l’umanità in tutte queste persone e sapere che non era un posto speciale nel tempo così idiosincratico, che non accadrà mai più qualcosa di simile. Betty Gilpin inoltre ha sottolineato che durante le ricerche sul Watergate ha dovuto adattarsi al fatto che in quel periodo le celebrità – e i politici – erano molto più cauti.

La Casa Bianca era ancora in qualche modo vista come una lontana Camelot, ed è un po’ il momento in cui stava diventando un po’ obsoleto come pensiero e la gente non si fidava più di tanto.

Martha Mitchell voleva essere l’opposto di una stantia facciata alla Norman Rockwell e avere la possibilità di dire la verità che non vuoi sentire… Martha Mitchell è stata una sorta di persona rigenerante anche per le persone che non erano d’accordo con lei politicamente parlando.

Puntare i riflettori sulle donne del Watergate

Il produttore esecutivo Sam Esmail (Mr. Robot) pensa che sia stata una scelta deliberata mantenere le donne al centro dello scandalo Watergate sullo sfondo. Molti americani sono stati affascinati dalla storia dello scandalo Watergate. Chi non ha amato il film Tutti gli uomini del presidente? Qualcuno di voi magari ha visto anche il film di Nixon di Oliver Stone, non crediamo sia un errore che le donne che hanno avuto un ruolo fondamentale in questo scandalo siano state ignorate e messe a tacere.

Voglio dire, questo è letteralmente uno dei motivi per cui troverete avvincente la storia se ascolterete il podcast Slow Burn. Questo è qualcosa con cui stiamo facendo i conti oggi. E quindi, questo è il cambio di prospettiva che assume questa storia.

Pickering ha condiviso che spera che alla sua giovane figlia venga insegnata la verità sull’importante ruolo di Martha Mitchell nello scandalo Watergate e che questa serie possa fare qualcosa per correggere la storia. Shea Whigham ci ha raccontato infatti:

Julia ha fatto un ottimo lavoro con il ruolo di Martha Mitchell. Quella donna ha giocato un ruolo fondamentale e che non era solo una pazza ubriaca. Lei aveva ragione. È stata la prima persona a denunciare pubblicamente queste persone. E questo che la serie vuole mostrare un punto di vista diverso, non documentaristico sulla storia, vogliamo restituire le voci ai suoi protagonisti.

L’intervista a Shea Whigham e il suo ruolo

Pickering ha descritto Gaslit in maniera molto semplice: come la storia di due matrimoni e di come la complicità distrugga o leghi quelle relazioni, con il Watergate come sfondo.

Ciò significa che gran parte dell’azione si svolgerà durante i momenti privati ​​delle coppie lontano dai riflettori.

Lo scandalo del Watergate nel caso di John Dean (interpretato da Dan Stevens) e Mo Dean, li ha davvero uniti. Voglio dire, sono sposati tutt’ora. E nel caso di John Mitchell e Martha Mitchell, interpretati da Sean e Julia, li ha davvero separati e ha distrutto un bellissimo amore tra loro.

Volevamo davvero concentrarci su quello nella stanza degli sceneggiatori. E so che anche con G. Gordon Liddy, il mio personaggio, non si trattava tanto delle macchinazioni politiche di quello che stava succedendo ma di mostrare chi erano queste persone.

Shea Whigham si è aggrappato al fatto che Gordon fosse molto incentrato sulla famiglia quando ha approfondito Liddy.

Alcune delle cose migliori che mi sono piaciute del personaggio sono state le cose con la famiglia, i ragazzi, e anche se in una prigione. Penso solo a questi temi che attraversano l’umanità di chi sono queste persone, ed è quello a cui volevo attingere. Questo era ciò che mi interessava. Ho pensato che quando ho letto questa cosa, fosse uscito direttamente dalla pagina.

Da inglese, Dan Stevens aveva solo una comprensione superficiale dello scandalo politico americano. È stato attratto da Gaslit dalle personalità delle persone coinvolte più dello stesso scandalo Watergate.

L’attore vive negli Stati Uniti da circa 10 anni, ha fatto molti sforzi per familiarizzare con la storia americana e il sistema politico americano. Ma quello che salta fuori da questa serie tv – per qualsiasi nazionalità di attore – è quando ti viene data l’opportunità di interpretare qualcosa di più di una semplice voce storica.

Chiunque può leggere un libro su questo argomento o leggere la voce di Wikipedia, ma quando ci sono storie umane che si sollevano dalla pagina, illustrano in qualche modo la profondità di queste storie.

Penso che ciò che colpisca di più della narrazione sia il fatto che ciò che non leggi su Wikipedia o su nessun libro di storia riguarda le mogli e le figlie di questi uomini che sono stati menzionati. E quindi, anche se si ha una sorta di conoscenza superficiale, il modo in cui una storia come questa viene raccontata è profondamente affascinante per qualcuno che sta imparando a conoscere la vera storia culturale americana.

Il produttore esecutivo Sam Esmail ha fatto capire che ciò che guida la serie sono le persone al centro della storia e non la complessità dello scandalo reale. Shea Whigham ha concluso dicendo che:

Non si tratta dell’irruzione del Watergate. Penso che sia lo sfondo di tutte le nostre storie. Riguarda esclusivamente le persone che ci stanno dietro. Riguarda esclusivamente il tipo di dramma non solo tra la coppia, ma il tipo di interrelazioni tra quelle coppie. Ma allo stesso tempo, sono il motore della storia. La mia scena preferita infatti è stata proprio un momento in cui Liddy passa del tempo con il figlio dopo essere stato umiliato a lavoro…

Di seguito il video della nostra intervista:

Gaslit ha debutteto il 24 aprile 2022 su Starzplay