Esplorazioni Pokémon Super: trailer della 25esima stagione dell’anime

Per Ash, Goh e Cloe la posta in gioco si fa sempre più alta, man mano che avanzano verso i loro obiettivi nella nuova serie in arrivo Esplorazioni Pokémon Super. La 25° stagione della serie animata debutterà più avanti nel corso dell’anno, ma è ora disponibile il trailer ufficiale. Altri dettagli sulla programmazione saranno rilasciati a breve.

Questa la sinossi ufficiale:

In questa stagione, l’atmosfera al Torneo mondiale per l’incoronazione si fa sempre più calda! Ash, Pikachu e i loro amici Pokémon si stanno preparando per la competizione con un allenamento intensivo. Mentre Goh è nel bel mezzo di una serie di impegnative missioni di prova per poter partecipare al Progetto Mew e Cloe ed Eevee si impegnano sempre più nello studio delle varie possibilità evolutive di Eevee. Riuscirà Cloe a prendere una decisione sul futuro del suo amato Pokémon? Preparati ad avventure infinite, al ritorno di volti noti del passato e a nuove scoperte nel mondo Pokémon!

