Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il risultato al box-office, spot e featurette

Il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia conquista il pubblico e domina il box office italiano con un incasso di quasi 9 milioni di Euro in sei giorni di programmazione (oltre 2 milioni di Euro solo nel primo giorno). Complessivamente, siamo al quarto miglior risultato degli ultimi due anni, con 500 milioni globali, dei quali 300 derivanti dai mercati internazionali e 200 da quelli statunitensi, e una corsa ancora ben lungi dal concludersi.

Nelle sale italiane dal 4 maggio, il lungometraggio diretto da Sam Raimi e prodotto da Kevin Feige si è posizionato, nel nostro mercato, come miglior opening del 2022 e secondo miglior opening di maggio di tutti i tempi.

Il risultato raggiunto da Doctor Strange nel Multiverso della Follia in un solo giorno di programmazione e ora in meno di una settimana testimonia quanto il pubblico italiano apprezzi l’esperienza in sala e quanto sia forte il legame con il Marvel Cinematic Universe. Siamo felici di poter continuare a sostenere le sale cinematografiche grazie a nuovi attesissimi titoli in arrivo nei prossimi mesi estivi, come l’avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz e il film Marvel Studios diretto da Taika Waititi Thor: Love and Thunder. Dopo il recente successo della Marvel Multiverse Experience, un percorso immersivo ispirato ai mondi di Doctor Strange, Disney Italia è già all’opera con nuove idee e iniziative per promuovere e valorizzare le prossime uscite cinematografiche nel nostro Paese: non vediamo l’ora di condividerle con il pubblico e con i fan.