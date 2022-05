Benedict Cumberbatch ha rifiutato di interpretare un villain Marvel prima del Doctor Strange

Oggi Benedict Cumberbatch è uno dei pilastri dell’universo cinematografico Marvel con il suo Doctor Strange, ma c’è stato un tempo in cui l’interprete avrebbe potuto vestire altri panni, e per approfondire tutto ciò bisogna ritornare ai tempi di Thor: The Dark World. Secondo quanto ha dichiarato Cumberbatch, parlando alla BBC, sembra che all’epoca gli fu offerto il ruolo di un villain, quello di Malekith.

Ecco cosa ha dichiarato:

Quello di Doctor Strange è un qualcosa che è arrivato subito dopo un’altra piccola danza che ho fatto per il Marvel Cinematic Universe, che riguardava un personaggio più piccolo. All’epoca ebbi il coraggio di dire ‘sono onorato di essere invitato a fare una cosa del genere ma vorrei aspettare un qualcosa di più succoso’.

Ed in effetti poco dopo è arrivata la proposta per il Doctor Strange. Ed anche in quel momento Cumberbatch sembrava indeciso se accettare o meno, considerando che, leggendo i fumetti, aveva avuto l’impressione di trovarsi di fronte ad una figura troppo old school e misogina. Ma la produzione lo rassicurò sull’intenzione di modernizzare il character.

Dal 4 maggio gli appassionati possono vedere al cinema Doctor Strange nel Multiverso della Follia.