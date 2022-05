Richard Benson: morto a 67 anni il chitarrista e personaggio televisivo, il funerale domani a Roma

Aveva 67 anni Richard Benson, chitarrista divenuto popolare attraverso le sue apparizioni in televisione ed i programmi musicali che ha condotto nel corso degli anni, e che lo hanno portato a diventare un fenomeno web. La notizia è stata resa nota attraverso la pagina Facebook dell’artista.

Ecco il testo dell’annuncio:

Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”.

Successivamente è stato anche reso noto che i funerali si svolgeranno domani, 11 maggio, alla basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Richard Benson iniziò a rendersi noto nell’ambiente rock romano underground negli anni Settanta. Ma il pubblico lo apprezzò soprattutto come conduttore di programmi musicali, prima in radio grazie a Renzo Arbore, e poi in vari emittenti romane.

La diffusione su YouTube di alcuni interventi televisivi di Richard Benson aumentò a dismisura negli anni Duemila la notorietà del personaggio, di cui sono presenti online anche alcuni suoi brani pubblicati ed esibizioni live.

Richard Benson è anche apparso nel film di Carlo Verdone intitolato Maledetto il giorno che t’ho incontrato, in cui vestiva i panni di sé stesso nella trasmissione ‘Juke-box all’idrogeno’. Proprio Carlo Verdone ha voluto ricordarlo con un post sui social.