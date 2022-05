Private Share di Samsung si aggiorna con nuove migliorie

I dispositivi Galaxy di Samsung, sia per quel che riguarda i telefoni e sia per i tablet, si sono aggiornati con un miglioramento della funzionalità del Private Share, la quale permette agli utenti di condividere le informazioni in maniera particolarmente veloce e comoda, che ora risulta ancora più utile.

L’aggiornamento 1.1.20.21 di 10,76MB permette di condividere fino a 20 file nello stesso momento, anche se il totale non può comunque superare i 100 MB, il che limita di conseguenza alcuni file e richiede l’utilizzo di ulteriori metodi di trasmissione dei dati su mobile.

Fra gli ulteriori cambiamenti è anche presente la possibilità di cambiare i nome dei file e anche delle vere e proprie scorciatoie da utilizzare, anche se non sono state al momento rilasciate delle patch notes ufficiali che rendano la situazione più chiara, anche se si ha già modo di accedere al tutto attraverso il Galaxy Store.

La funzionalità era stata rilasciata nel 2020 con la sicurezza come obiettivo, visto che il tutto permette di condividere informazioni lasciando che sia possibile visualizzare il tutto per una quantità di tempo limitata, in seguito alla quale i dati vengono bloccati e non risultano più accessibili.