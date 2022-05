Presto sarà possibile acquistare i biglietti aerei nel metaverso

I biglietti aerei presto si potranno acquistare anche nel metaverso. La prima a puntare sui mondi virtuali è Vueling, una compagnia aerea low cost spagnola. A scanso di equivoci, i biglietti non sono dei semplici token né dei feticci digitali, ma possono essere realmente utilizzati al posto dei biglietti aerei tradizionali in aeroporto.

Vueling ha annunciato una partnership con Next Earth, una piattaforma virtuale che può contare su oltre 230.000 utenti e circa 45.000 proprietari di terre virtuali. Anche IoMob farà parte dell’accordo: è una startup spagnola che fornisce servizi di digitalizzazione (ad esempio soluzioni per acquistare i biglietti con lo smartphone) alle aziende di trasporto locale ed è presente in oltre 270 città.

Presto IoMob creerà un’app interamente dedicata ai nuovi prodotti digitali di Vueling. L’app comunicherà con il metaverso di Next Earth. Oltre ai voli, l’app potrà anche essere utilizzata per noleggiare e-scooter, biciclette elettriche, corse sugli Uber e molto altro.

Dall’app l’utente vedrà le opzioni disponibili, i voli con i prezzi più competitivi e perfino una stima dell’impronta ambientale di ciascuna fase del suo viaggio.

La scelta di Next Earth non è casuale. Il metaverso offre una riproduzione 1:1 del pianeta terra. Insomma, viaggi nel mondo vero e nei mondi virtuali potranno presto andare a braccetto. Immagine in apertura via MetaNews.