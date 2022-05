iPhone: svelato un prototipo con una tastiera degli iPod girevole

Un prototipo di iPhone fuso agli iPod è da poco emerso in rete, svelando una tastiera simile a quella degli iPad ma in grado di girarsi.

È di recente emerso il prototipo di un iPhone che è stato in seguito sostituito con i classici touch screen di cui siamo a conoscenza, ma che risultava particolarmente interessante per via del tipo di tastiera che era stata scelta ai tempi prima del grosso cambio. Come potete vedere nell’immagine presente in copertina all’articolo, il dispositivo in questione avrebbe dovuto presentare parte delle caratteristiche degli iPod, offrendo infatti lo stesso tastierino direzionale, con però una duplice possibilità.

Il piano iniziale era infatti quello di integrare una vera e propria fotocamera frontale, come oramai siamo a abituati a vedere in tutti i dispositivi mobile, e di una tastiera girevole, in grado di presentare anche il tastierino numerico all’evenienza, fornendo quindi il proprio focus non solamente per il comparto musicale, ma risultando invece utile per i normali utilizzi, almeno se si considera il fatto che parliamo dei primi anni 2000.

Stando a quanto riportato sulle pagine di 9to5Mac, Steve Jobs, una figura che non tendeva di certo ad arrendersi davanti a delle grosse sfide, ha provato per settimane a lavorare a questo gioiellino, ma avrebbe infine deciso di accantonare l’ibrido in questione per via del fatto che non avrebbe funzionato, portando infine la compagnia – come ben sappiamo – verso lidi totalmente differenti rispetto a quelli anticipati.

Di sicuro la storia della creazione degli iPhone, nonostante ormai nota in tutto il mondo, ha nascosto moltissimi dettagli e difficoltà di cui i fan non sono a conoscenza, e l’arrivo di un’immagine del prototipo come questa non fa che evidenziare un altro step da cui la compagnia di Cupertino è passata prima di aggiudicarsi la sua attuale posizione a dir poco invidiabile nel mercato dei dispositivi mobile grazie ai suoi iPhone.