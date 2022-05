Google Pixel 6a: leak confermerebbe le specifiche tecniche

Sembra che il rilascio dei nuovi smartphone Google Pixel 6a sia sempre più imminente, con Google che dovrebbe avere modo di annunciare i dispositivi nel corso del nuovo evento I/O del 2022, rilasciandoli nel giro di non troppo tempo. Il noto utente Shadow_Leak ha infatti parlato della questione, continuando potenzialmente la sua serie di anticipazioni prese con successo diversi mesi prima dell’annuncio, e sembra che il rilascio dei dispositivi sarebbe proprio fissato entro il mese di giugno.

In quest’occasione, come potete vedere qui di seguito, non sono mancate anche delle anticipazioni relative alle specifiche tecniche che i dispositivi in questione dovrebbero presentare al day one, offrendo potenzialmente un sistema in grado di far felici coloro che non hanno messo ancora mano sui Pixel 6. Ovviamente, è bene prendere il tutto con le pinze in attesa di conferme ufficiali dalla compagnia, che a quanto pare dovrebbero arrivare nel giro di non troppo tempo al fine di fare finalmente chiarezza sulla questione.

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022. Specifications

• 6.2" FHD+ 90Hz OLED Screen

• Tensor GS101 Chipset

• 6GB LPDDR4X RAM

• 128GB Storage

• 4500mAh + 25W Charging

• 12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386, UW) Rear

• 8MP(IMX355) Selfie

• Android 12

• 8.7mm Thick — Sam (@Shadow_Leak) May 9, 2022

A quanto pare il gioiellino avrà uno spessore di 8,7 millimetri e uno schermo da 6,2 pollici OLED con risoluzione Full HD+ e 90 Hz di refresh rate. All’interno dovrebbe essere presente lo stesso SoC Tensor di Google utilizzato per la sua serie 6 base, con un totale di 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio per l’archiviazione con tecnologia non meglio precisata. Si parla poi di una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 e dell’ovvio debutto con Android 12.

Per il resto, le fotocamere sul retro dovrebbero essere una 12,2 MP (IMX363) e una 12 MP (IMX386 ultra grandangolare), con invece 8 MP per i selfie. Non resta che attendere ancora qualche settimana al fine di scoprire se il tutto verrà confermato da parte della compagnia di Mountain View, la quale stando a quel che sappiamo dovrebbe avere modo di svelare al più presto i gioiellini in questione.