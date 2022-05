Eurovision 2022: oggi la prima serata in diretta su Rai 1 e RaiPlay

Questa sera, 10 maggio, alle 20,30 in diretta da Torino su Rai 1 e RaiPlay, inizia l’Eurovision Song Contest 2022 che vedrà come presentatori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. A guidare la diretta televisiva ci saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, con la partecipazione di Carolina Di Domenico che, stando all’interno del GlassBox davanti al Palaolimpico di Torino, commenteranno le semifinali di questa sera e di domani. La serata finale si terrà il 14 maggio.

La 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest vedrà partecipare per l’Italia il brano “Brividi” di Mahmood e Blanco, che ha vinto il Festival di Sanremo 2022. In questa prima semifinale si sfideranno 17 Paesi. C’è attesa, tra gli altri, per l’esordio dei concorrenti dell’Ucraina, i Kalush, che sembrano essere tra i grandi favoriti con il brano intitolato ‘Stefania’. Ospiti della serata saranno Diodato e Dardust, oltre a Benny Benassi e Sophie and The Giants.

L’Eurovision Song Contest, organizzato dall’EBU, in oltre 65 anni è diventato uno dei più grandi eventi di intrattenimento televisivo al mondo. ESC2022 è stata presentata come un’edizione all’insegna della musica e della pace

Mika, Cattelan e Laura Pausini hanno in precedenza dichiarato che la loro presenza garantirà una varietà di lingue da parlare sul palco degli Eurovision (francese, inglese e spagnolo) necessari per confrontarsi con gli artisti di ben 41 Paesi che parteciperanno alla gara.