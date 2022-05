Dirty Dancing 2: Jonathan Levine dirigerà il film sequel, ecco alcuni dettagli sulla trama

Deadline ha rivelato il nome del regista di Dirty Dancing 2, che sarà Jonathan Levine. Lo stesso filmmaker ha rivelato in un’intervista dei dettagli sulla storia, che, anche in quest’occasione, sarà un racconto di formazione che avrà di nuovo al centro Jennifer Grey.

Secondo quanto riferito Dirty Dancing 2 metterà al centro la storia di una giovane donna che farà delle esperienze durante un campeggio estivo. Ed in tutto ciò ci sarà il ritorno di Baby, il cui percorso s’incrocerà con quello dell’altra protagonista.

Lo stesso Jonathan Levine, che ha co-sceneggiato il lungometraggio assieme a Elizabeth Chomko, ha dichiarato:

La cosa più importante per noi era avere Jennifer nel film. Lei è una collaboratrice inestimabile. Stiamo cercando di coinvolgere persone del primo Dirty Dancing in maniera appropriata. Vogliamo essere il più rispettosi possibili.

Secondo Levine anche l’assenza del Johnny di Patrick Swayze avrà un’importanza decisiva nel film, perché segnerà ulteriormente il cammino di Baby.

Ricordiamo che Dirty Dancing è uno dei più grandi successi del 1987. Il film guadagnò 170 milioni di dollari in tutto il mondo, la sua colonna sonora vendette più di 32 milioni di copie e il brano “(I’ve Had) The Time of My Life” vinse l’Oscar per la migliore canzone originale.