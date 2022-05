Apple si ispirerà al design dei display dei Z Fold 3 per i suoi pieghevoli?

Sembra che Apple potrebbe ispirarsi al design utilizzato da Samsung per i suoi Galaxy Z Fold 3 per quel che concerne i display senza polarizzatore.

A quanto pare Apple ha deciso di portare avanti la propria idea di dispositivi pieghevoli, fra iPhone e iPad, attraverso l’utilizzo di un nuovo tipo di display in grado di fornire questa possibilità. Si parla stando alle prime anticipazioni di un risultato che dovrebbe risultare simile a quello dei Samsung Galaxy Z Fold 3, ultimi device del colosso sudcoreano che nel corso degli anni è riuscito a ottenere il vero e proprio trono del mercato dei pieghevoli attraverso la sua serie di device Z.

L’obiettivo resta quello di realizzare articoli in grado di resistere ad anni e anni di chiusure e utilizzo, pur offrendo meccanismi che rendono il compito difficile rispetto ai classici schermi. Il piano sembra quello di unire vari layer degli schermi OLED per rendere i device più leggeri e sottili, come ha fatto Samsung con i suoi gioiellini, e come potrebbe anche replicare Apple rimuovendo i polarizzatori, stando a quanto anticipato dalle pagine di The Elec.

Ovviamente il piano è quello di non diminuire la luminosità e di non creare problemi con i pannelli, con infatti Samsung che sembra aver raggiunto rimuovendo i polarizzatori un risparmio di energia migliore del 25%. Considerando che Apple in genere realizza i design dei pannelli per poi commissionarli ad altre compagnie, possiamo aspettarci una tattica di questo tipo anche per gli smartphone pieghevoli, i quali però sembrano ancora lontani molteplici anni da ora.

Si parla infatti della possibilità che il colosso di Cupertino possa presentare dei device di questo tipo ormai da molti anni, ma come di recente sembra confermato, servirà attendere almeno fino al 2024 al fine di poter vedere con i nostri occhi uno di questi gioiellini. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate qui, con tutti i dettagli sul rinvio di cui si è parlato.