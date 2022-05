Shazam! è il cinecomics che ha più impressionato Sam Raimi

Approfittando dell’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato chiesto a Sam Raimi quale sia il cinecomics che maggiormente lo ha colpito negli ultimi tempi, ed il regista ha subito tirato fuori Shazam!, facendo la gioia di David F. Sandberg.

Parlando di Shazam! il filmmaker Sam Raimi ha dichiarato:

Mi ha davvero impressionato. Non riesco a credere che siano riusciti a fare un film di successo con questo personaggio. Shazam! intrattiene ed è divertente.

Dopo aver appreso delle parole di Sam Raimi, il regista di Shazam!, David F. Sandberg, ha replicato:

Questa cosa mi svolta la giornata.

Ricordiamo che entro la fine dell’anno arriverà al cinema il film sequel di Shazam. La Warner Bros. ha deciso di spostare l’uscita di Shazam! Fury of the Gods che arriverà in anticipo in sala a dicembre 2022. L’uscita nel 2022 di Shazam! Fury of the Gods avvicina il lungometraggio all’arrivo nelle sale di Black Adam, il film spin-off con Dwayne Johnson, che doveva arrivare al cinema il prossimo luglio, e che, invece, uscirà il 21 ottobre. In questo modo si è creato un mini pacchetto di uscite, con The Flash e Aquaman 2 in arrivo nel 2023, e Shazam! 2 e Black Adam in arrivo nel 2022 a distanza di pochi mesi.