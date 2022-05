Realme 9 5G in arrivo in Europa con SoC Snapdragon?

A quanto pare, le versioni europee degli smartphone Realme 9 5G risulteranno particolarmente diverse rispetto a quanto visto per il mercato indiano, con la compagnia che infatti in questo caso avrebbe optato per dei SoC Snapdragon 695 5G da inserire all’interno dei suoi dispositivi, i quali includono anche la GPU Adreno 619.

Sembra che si tratterà di telefoni con uno schermo da 6,6 pollici LCD con risoluzione Full HD+, 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling rate, 401 PPI e 480 nits di luminosità massima.

Per quel che riguarda le fotocamere, dovrebbe essere presente una lente da 50 MP con una macro da 2MP e una monocromatica da 2 MP, con supporto a Night Mode, Panorama View, Ultra Macro Mode, Advanced Portrait Mode, HDR, Intelligent Scene Recognition, Smart Beautify, Filter, Bokeh Control e Star Mode. Sembra si parlerà invece di 16 MP per quel che concerne i selfie, con invece supporto a Panorama View, Portrait Mode, Smart Beautify, HDR, Face Recognition, Filters, Night Mode e Bokeh Control

A chiudere la configurazione con Realme UI 3.0 basata su Android 12 dovrebbe essere presente una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W. Dovrebbero venire rese disponibili configurazioni da 4 GB + 64 GB e 4 GB + 128 GB, con prezzi dai 2 ai 300 euro, anche se restiamo in attesa di un annuncio ufficiale dall’azienda.