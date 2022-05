PlayStation 5 e Xbox Series X/S: presto nuove scorte, per il CEO di Turtle Beach

Si parla ormai dal debutto lo scorso anno di PlayStation 5 e Xbox Series X/S di come le scorte delle console in questione siano state un problema, dato che le compagnie hanno avuto modo di gestire i problemi di produzione solo parzialmente. Per fortuna, con il passare dei mesi sono sempre di più i consumatori che hanno avuto modo di mettere mano su una o entrambe le piattaforme, e sembra che nel giro di qualche tempo ci saranno buone notizie in tal senso.

Parliamo nello specifico di una notizia arrivata dal CEO di Turtle Beach, il quale ha voluto approfondire il tutto fornendo il proprio parere sulla questione, e parlando di come nel giro di solamente qualche mese il tutto dovrebbe riuscire a cambiare in positivo.

Si è parlato nello specifico di come i tempi dovrebbero ridursi sensibilmente prima delle vacanze di fine anno, e di come all’effettivo anche la nota compagnia specializzata nel mondo dell’hardware stia avendo problemi in questo specifico settore, con la richiesta dei semiconduttori che a quanto pare risulta fin troppo alta e sta mettendo in ginocchio bene o male tutte le compagnie nel campo della produzione di nuovi dispositivi.

Ovviamente, si tratta al momento di semplici previsioni, e non sappiamo come all’effettivo il tutto avrà modo di evolversi nel corso del tempo, considerando anche che Sony e Microsoft potrebbero non riuscire ancora a soddisfare l’enorme domanda per le piattaforme, ormai pronta a crescere di volta in volta sempre di più grazie al debutto di nuovi giochi, che portano gli utenti a voler vivere le esperienze sulla nuova generazione di console anche dove sia possibile optare per la vecchia. Di sicuro, come avviene periodicamente, degli aggiornamenti ufficiali verranno rilasciati dalle compagnie, e non resta quindi che aspettare ancora qualche mese al fine di scoprire di più sulla questione.