Netflix non permetterà la condivisione delle password? Il 71,2% degli italiani minaccia di cancellare l’abbonamento

Netflix non consentirà più di condividere le password degli account? Gli italiani non ci stanno e minacciano di abbandonare il servizio. Lo rivela un’indagine di time2play, con un focus proprio sul nostro paese e sulle abitudini dei consumatori italiani.

Il 46% degli italiani intervistati sostiene di pagare per il proprio account. Paradossalmente una minoranza, perché il restante 54% guarda le serie TV e i film utilizzando l’account di un amico o di un parente.

Le regioni con più account condivisi? La Valle d’Aosta domina la classifica con il 95% di condivisioni, seguono Basilicata (95%), Liguria (94%), Puglia (90%) e Umbria (90%). Gli utenti più ‘onesti’ si trovano in Molise, dove solamente il 33% degli account viene usato da più utenti. La penultima in classifica è il Friuli Venezia Giulia, dove però gli account condivisi sarebbero ben il 70%. Per nulla pochi, dunque.

Sul fenomeno della condivisione degli account dice la sua anche Sabrina Taddei, co-fondatrice di BetterTogether raggiunta da La Repubblica. “Nel 2016 l’unico abbonamento condiviso in Italia era Netflix”, spiega, “Nel 2022 è nella lista dei top 5 abbonamenti più condivisi, segno tangibile di quanto sia cresciuta non solo la competizione ma anche l’offerta di piani in condivisioni”.

Non stupisce che proprie in queste ore Disney Plus abbia richiesto ad alcuni dei suoi abbonati di partecipare ad un’indagine del mercato proprio sulla condivisione degli account. Forse anche l’Impero di Mickey Mouse sta valutando, come Netflix, di bloccare la condivisione degli account tra amici e addirittura sconosciuti.

Tornando all’indagine di time2play, gli italiani sono già sul piede di guerra. “Cosa faresti se Netflix decidesse di bloccare la condivisione degli account?”, chiedeva il sondaggio. Il 71,2% degli utenti dichiara di essere disposta ad abbandonare Netflix una volta per tutte.