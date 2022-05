Ms. Marvel: il nuovo teaser mostra la supereroina tirare fuori i suoi poteri

Il profilo Twitter di Ms. Marvel ha pubblicato un teaser che scandisce il countdown verso l’uscita della serie TV, considerando che manca un solo mese alla distribuzione del telefilm sulla piattaforma streaming Disney+. Nel filmato vediamo, tra le novità mostrate, la supereroina interpretata da Iman Vellani che mostra alcuni dei suoi poteri, come il pugno potente donatole dalla capacità di allungarsi.

Ecco il teaser di Ms. Marvel che ricorda come manchi un mese all’uscita del telefilm.

In one month, witness the beginning of a new marvel 💥

Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. #MsMarvel pic.twitter.com/V997aFRasW

— Ms. Marvel (@msmarvel) May 8, 2022