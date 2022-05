Doctor Strange nel Multiverso della Follia guadagna 450 milioni nel primo fine settimana

09—Mag—2022 / 8:47 AM

L’apertura al box-office di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata memorabile, considerando che si tratta del secondo miglior guadagno internazionale del periodo della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home. Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha guadagnato a livello globale 450 milioni di dollari nei primi giorni di proiezione, di cui 185 sono gli incassi portati dagli Stati Uniti.

Ma i numeri di Doctor Strange nel Multiverso della Follia non finiscono qui: il lungometraggio è la quarta migliore apertura del Marvel Cinematic Universe dietro Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e No Way Home. Inoltre il film è il sesto migliore incasso di sempre all’apertura.

Attualmente Doctor Strange 2 è in proiezione in 49 Paesi: i maggiori guadagni al di fuori dagli Stati Uniti arrivano dalla Corea del Sud, dove ci sono stati 30 milioni di introiti, il Regno Unito con 24,7 milioni, il Messico con 21,5 milioni, il Brasile con 16,3 milioni, l’India con 12,7 milioni, l’Australia che ha portato 12,6 milioni, e la Germania con 12 milioni.

Questi guadagni arrivano senza il supporto, al momento, dei mercati di Russia e Cina, che rappresentano i maggiori introiti internazionali del Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia è a cinema dal 4 marzo.