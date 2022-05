Avatar: La Via Dell’Acqua, trailer italiano e poster ufficiale

Arriverà il 14 dicembre nelle sale italiane il film 20th Century Studios Avatar: La Via dell’Acqua, primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi: ecco il primo trailer italiano e il poster ufficiale.

Check out the brand-new teaser poster for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/S9zu2kirDM

— Avatar (@officialavatar) May 9, 2022