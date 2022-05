Apple CarPlay: supporto per le Tesla realizzato da un utente

Apple CarPlay, com'è noto, non è disponibile per le Tesla, ma degli utenti sono riusciti a rendere questa possibilità vera per i noti veicoli elettrici.

Capita spesso che laddove delle aziende non forniscano il proprio supporto per alcuni specifici software, o magari compatibilità che risulterebbero utili, gli utenti si ingegnino al fine di risolvere il problema. Parliamo questa volta nello specifico di Tesla, compagnia che non sembra in alcun modo pronta a rendere il CarPlay di Apple disponibile per le proprie vetture, anche se un utente è riuscito in questa interessante e particolarmente comoda impresa.

Si parla dello sviluppatore Michał Gapiński, il quale è riuscito a far girare il sistema di Apple su una Model 3 nel corso del 2022. Come spiegato, dopo 6 mesi di lavori il tutto è stato rilasciato per gli utenti ed è disponibile al download. Al fine di realizzare il tutto, è stato utilizzato un Raspberry PI, un modem LTE, accesso al Wi-Fi, con il tutto che ha girato su un firmware basato su Android, assieme anche a un cavo Ethernet e un cavo da micro HDMI e HDMI. Un video su YouTube ha per fortuna approfondito al meglio il processo svolto.

Una volta installata la novità, si ha modo di utilizzare molte feature del sistema, fra cui Maps ed Apple Music, con la possibilità di utilizzare il tutto mentre si guida e sfruttare anche i pulsanti posti sul volante.

L’obiettivo di questa alpha è stato quello di rendere il tutto utilizzabile, anche se come confermato adesso il piano – una volta che tutti possono mettere mano sulla novità – è quello di rendere il tutto più semplice e includere un numero maggiore di integrazioni, con anche la possibilità di procedere all’installazione nel giro di solamente qualche minuto.

Non sappiamo se in futuro la compagnia deciderà di fornire il proprio supporto ufficiale al CarPlay, ma di sicuro questa novità a dir poco gradita risulterà utile per molti utenti.