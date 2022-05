OpenSea: hackerato il canale Discord, rubati alcuni NFT

Come di recente confermato da Open Sea stesso, il Discord del progetto legato al mondo degli NFT è stato hackerato, e infatti è stato anche confermato un furto di quasi 20 mila dollari, dato che nel momento in cui la vulnerabilità è stata attiva sono stati trasferiti un totale di 13 NFT.

Di sicura un grosso colpo per questo settore, con la compagnia che ha avuto modo nel giro di poco tempo di rendersi conto del problema e di comunicare in via ufficiale su Discord di evitare di premere ogni tipo di link proveniente da Discord per via dell’attacco in corso, anche se ovviamente alcuni utenti potrebbero essere cascati nei tranelli degli hacker.

Do not click links in our Discord. We are continuing to investigate this situation and will share information as we have it. https://t.co/jgtHcXifer — OpenSea Support (@opensea_support) May 6, 2022

Specialmente nel mondo del web3, dove le operazioni non risultano annullabili, è facile cadere in delle trappole di questo tipo non rendendosi conto della situazione e scambiando dei link falsi per veri, specialmente nel caso in cui ci si trovi sui canali ufficiali di un determinato progetto e ci si fidi di conseguenza ciecamente di quanto viene inviato.

Ovviamente, tenere attivi i i canali social con cui le aziende fanno comunicazioni di ogni tipo è solo uno degli stratagemmi utili al fine di non incorrere in questo tipo di problemi, anche se per fortuna come confermato a The Verge il tutto è stato fermato in maniera abbastanza veloce.