My Next Guest Needs No Introduction 4: Will Smith ospite dello show Netflix di David Letterman

Will Smith sarà tra gli ospiti di My Next Guest Needs No Introduction 4, lo show Netflix condotto da David Letterman che uscirà il 20 maggio.

Il 20 maggio farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix la nuova stagione di My Next Guest Needs No Introduction, lo show di David Letterman che nei nuovi episodi ospiterà anche Will Smith. C’è però da sottolineare che la registrazione della puntata è stata fatta prima dello schiaffo di Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar.

My Next Guest Needs No Introduction 4 sarà composto da sei episodi ed ospiterà: Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds e Will Smith. Sicuramente molti appassionati avrebbero nutrito ancora più interesse nel vedere un’intervista a Will Smith seguente agli episodi della notte degli Oscar.

I produttori esecutivi di My Next Guest sono Tom Keaney e Mary Barclay per Worldwide Pants, assieme a Tony Hernandez, Lilly Burns, Brooke Posch, e John Skidmore per Jax Media. E ci saranno anche come produttori Justin Wilkes e Michael Steed.

Lo show Netflix di David Letterman ha fatto il suo debutto nel 2018, in una puntata che ha avuto come ospite il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Letterman dopo aver lasciato il suo storico programma su CBS, il David Letterman Show, ha intrapreso una nuova avventura proprio grazie a Netflix.