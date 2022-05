Knox Goes Away: Michael Keaton regista e protagonista del film thriller

Michael Keaton sarà il protagonista e regista del film thriller intitolato Knox Goes Away. Le riprese inizieranno ad agosto.

Michael Keaton si appresta a mettersi dietro la macchina da presa per un progetto in cui farà anche da protagonista: stiamo parlando del film Knox Goes Away, un lungometraggio che vedrà impegnato alla sceneggiatura Gregory Poirier.

Al centro di Knox Goes Away c’è la storia di un killer professionista che contrae una forma avanzata di demenza e che ha l’opportunità di redimersi salvando la vita del figlio da cui è stato lontano per tanto tempo. Ma tutto ciò si dovrà scontrare con le ricerche della polizia che è ormai vicina a lui, e con il rapido deterioramento della sua mente.

Le riprese del lungometraggio inizieranno ad Agosto a Los Angeles. Il film sta cercando di essere acquisito, e sfrutterà il Festival di Cannes per trovare un distributore. ICM Partners e Verve Ventures detengono i diritti americani del lungometraggio, mentre FilmNation Entertainment rappresenta quelli internazionali.

Ricordiamo che Michael Keaton in questo momento fa parte sia del Marvel Cinematic Universe che del DC Cinematic Universe, considerando che nel primo occupa il ruolo dell’Avvoltoio, mentre nel secondo fa Batman, ed è quindi ritornato a vestire i panni del cavaliere oscuro dopo i film di Tim Burton.