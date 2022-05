Gli Apple Silicon aprono le porte a sempre più giochi su Mac

Si sa, i Mac non sono di certo dei dispositivi pensati per i videogiocatori, e anzi, si tratta di uno dei campi dove Apple ha riposto meno interesse nel corso degli anni. Tuttavia, come ha avuto di recente modo di commentare lo sviluppatore Feral, che si occupa di porting dei giochi su Mac, esiste comunque un pubblico che ama giocare, e la situazione sta via via migliorando. Trovate qui di seguito una dichiarazione riportata dalle pagine di MacRumors:

I cambiamenti sono stati ciclici, ma portato i giochi sulle piattaforme Mac nel tempo ha avuto le sue sfide. Il cambio di Apple da PPC a Intel, dai 32 bit ai 64 bit, e più di recente, da Intel agli Apple Silicon, ha portato periodi di lavoro per via delle transizioni, ma in ogni caso la situazione nel portare i giochi migliori su Mac è sempre stata più semplice. Quello che è rimasto costante è che è presente una community di utenti Mac che vuole giocare sui propri computer. C’è un audience per gli ottimi giochi che sono ben ottimizzati sulla piattaforma.

Parlando di come la situazione sia via via migliorata, Feral ci ha tenuto a precisare che il cambio dai device Intel agli Apple Silicon ha portato alla presenza di schede grafiche a sé stanti e performanti, con la possibilità quindi di far girare sempre più titoli e di ottimizzarli al meglio al fine di migliorare le prestazioni di questi ultimi.

Come spiegato, si tratta di uno scenario dove le possibilità restano ottime, anche se prima o poi servirà ovviamente abbandonare i dispositivi Intel. Si è parlato di come ciò non verrà fatto sia finché possibile a livello tecnico e sia per quando l’utenza resterà folta, anche se ovviamente il focus resta sulle possibilità dei Silicon della compagnia.