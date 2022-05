OnePlus Nord 2T: specifiche tecniche svelate da AliExpress?

Come avviene diverse volte per dei prodotti non ancora annunciati da parte delle relative compagnie, una piattaforma ha da poco erroneamente leakato delle importanti informazioni. Questa volta si parla nello specifico degli smartphone OnePlus Nord 2T, i quali sarebbero stati approfonditi in questo caso da AliExpress, che avrebbe svelato le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi di OnePlus che dovrebbero venire rilasciati nel giro di poco tempo sul mercato.

Stando a quanto anticipato, i device dovrebbero presentarsi a un prezzo di 399€, con all’interno il SoC Dimensity 1300 5G di MediaTek, un totale di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, anche se non è da escludere che vengano offerte ulteriori versioni con tagli di prezzo differenti. Pare che la batteria offrirà 4.500mAh di capienza con supporto alla ricarica rapida a 80 W, e che lo schermo utilizzato sarà un OLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e 90 Hz di refresh rate.

Proprio come anticipato fino a oggi, la compagnia avrebbe utilizzato una fotocamera IMX766 da 50 MP come principale, assieme a un’ultrawide da 8 MP e una monocromatica da 2 MP, risultato comunque buono per la fascia media, anche se non decisamente entusiasmante, con invece 32 MP dedicati ai selfie. Una volta interrogata dalle pagine di Android Authority in merito a quanto avvenuto, OnePlus ha deciso di non commentare in alcun modo la faccenda di recente avvenuta.

Non sappiamo quindi se le informazioni leakate da AliExpress si riveleranno vere, considerando che potrebbe essersi trattato di un semplice placeholder o di una pagina con informazioni errate in merito ai dispositivi in questione, pubblicata ovviamente prima del dovuto annuncio. Quest’ultimo sembra oramai particolarmente vicino, e non resta che attendere infatti novità in tal senso nel corso delle prossime settimane da parte della nota compagnia.