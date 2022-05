Light & Magic: a luglio in uscita una docuserie Disney+ sulla casa di produzione degli effetti speciali di Star Wars

Dopo lo Star Wars Day la Lucasfilm ha deciso di annunciare nuovi progetti legati al franchise di Star Wars, e tra questi ci sta anche la docuserie Light & Magic, che racconta della casa di produzione Industrial Light & Magic (ILM) che è stata dietro agli ffetti speciali della saga di Guerre Stellari influenzando tutto il cinema di Hollywood, e che verrà lanciata il 27 luglio sulla piattaforma streaming Disney+.

La docuserie Light & Magic sarà divisa in sei parti e diretta da Lawrence Kasdan, con le musiche composte da James Newton Howard. Light & Magic racconterà il percorso della casa di produzione che ha creato degli effetti speciali mai visti in precedenza, introducendoli dentro i film della prima trilogia di Star Wars, e creando una vera e propria rivoluzione cinematografica.

A lavorare sulla produzione del progetto in qualità di produttori ci sono Brian Grazer ed il popolare filmmaker Ron Howard. Gli appassionati di Star Wars che saranno presenti ad Anaheim, in California, per la Star Wars Celebration, potranno vedere in anteprima uno sneak peek della serie TV. Il panel dedicato a Light & Magic si terrà il 27 maggio, e vedrà come protagonisti i curatori degli effetti speciali Dennis Muren, Phil Tippett, Joe Johnston e Rose Duignan.