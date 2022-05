Il Gattopardo: annunciata una serie TV Netflix tratta dal romanzo

In occasione dell’apertura della sede di Via Boncompagni a Roma, la piattaforma streaming Netflix ha annunciato alcuni dei nuovi progetti in serbo per il nostro Paese: tra questi, oltre alla nuova serie realizzata da Zerocalcare, spicca la serie TV tratta da Il Gattopardo.

Secondo quanto è stato rivelato, la regia del telefilm Netflix su Il Gattopardo è stata affidata a Tom Shankland. Questa è la descrizione offerta:

La serie ispirata al romanzo di Tomasi di Lampedusa da cui Visconti ha tratto un capolavoro della nostra cinematografia. Il regista Tom Shankland riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi, dando spazio a personaggi e storie che nel libro sono poco esplorate.

Ricordiamo che Il Gattopardo è un romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa scritto nel 1958, vincitore del premio Strega, da cui nel 1963 fu tratto il film omonimo realizzato da Luchino Visconti.

Considerato tra i più grandi romanzi della letteratura italiana, Il Gattopardo racconta di come in Sicilia, lo sbarco di Garibaldi e l’inizio del progetto che avrebbe portato all’unificazione ed al Regno d’Italia abbiano prodotto la reazione contraria da parte della nobiltà siciliana, ma anche una certa capacità di adattarsi al cambiamento, mantenendo immutati alcuni principi. Il cosiddetto “cambiare tutto affinché nulla cambi”.

Netflix Italia ha annunciato anche la produzione di Inganno, uno scomodo thriller sentimentale. La piattaforma streaming, nonostante la perdita di abbonati, continua a proiettarsi verso il lancio di nuovi progetti in grado di attirare, o recuperare, utenti.