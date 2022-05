Green Lantern: Beware My Power – Il trailer del film d’animazione DC Comics

Il trailer di Green Lantern: Beware My Power, il film d'animazione DC Comics che sarà disponibile in digitale ed in Home Video dal 26 luglio.

La Warner Bros. ha diffuso il trailer ufficiale del film d’animazione Green Lantern: Beware My Power, una storia che metterà al centro dell’attenzione il Lanterna Verde di John Stewart. Il lungometraggio è stato annunciato lo scorso ottobre durante il DC FanDome, ed è stato comunicato che l’uscita in Home Video è prevista in 4K, Blu-ray & Digital il 26 luglio.

Ecco il trailer di Green Lantern: Beware My Power diffuso da Warner Bros. Entertainment.

Nel film sono presenti anche supereroi come Green Arrow, Martian Manhunter, Vixen, Adam Strange ed altri ancora. L’antagonista di Green Lantern: Beware My Power sarà Sinestro, leader dei Sinestro Corps.

Per quanto riguarda il cast vocale originale ci sarà Aldis Hodge (Black Adam, Leverage) che darà la voce a John Stewart, e Jimmi Simpson (Westworld) sarà Green Arrow. Gli altri membri del cast saranno Ike Amadi, Brian Bloom, Jamie Gray Hyder, Mara Junot, Jason J. Lewis, Keesha Sharp, Simon Templeman, Rick D. Wasserman, Sunil Malhotra e Nolan North. Butch Lukic, che ha già lavorato ad altri progetti DC Comics, come Superman: The Animated Series, Batman Beyond e Justice League Unlimited, farà da produttore e supervisore di Green Lantern: Beware My Power.