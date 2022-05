Crimes of the Future: il radband trailer del film di David Cronenberg

Il radband trailer di Crimes of the Future, il lungometraggio di David Cronenberg che uscirà il 10 giugno, e che verrà presentato al Festival di Cannes.

Neon ha pubblicato il radband trailer di Crimes of the Future, il nuovo film di David Cronenberg che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022. I protagonisti del lungometraggio sono interpretati da Viggo Mortensen e Kristen Stewart.

Qui sotto potete trovare il radband trailer di Crimes of the Future.

Al centro della storia ci sarà un mondo in cui la specie umana si è adattata ad un ambiente sintetico, ed in cui sono in corso nuove mutazioni e trasformazioni. I protagonisti della storia sono Caprice (Léa Seydoux), e Saul Tenser (Viggo Mortensen), quest’ultimo è un celebre artista performer, che mostra al pubblico i mutamenti dei propri organi. Timlin (Kristen Stewart) è un’investigatrice del National Organ Registry, che in maniera ossessiva tende a tracciare i loro movimenti, e sarà in quel momento che un gruppo misterioso si rivelerà…la loro missione è quella di utilizzare la popolarità di Saul per rivelare la prossima fase dell’evoluzione umana.

Il cast del film comprende anche Tanaya Beatty (“Yellowstone”) e Nadia Litz (“Big Muddy”), e con Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos.

