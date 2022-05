Anker realizza un nuovo caricatore MagSafe da 10.000mAh, ma non ancora per l’Italia

I dispositivi MagSafe nel corso del tempi hanno avuto modo di riscuotere moltissimo successo, con Apple che si è trovata attraverso i suoi ultimi dispositivi a migliorare il supporto al fine di permettere a diverse compagnie di realizzare nuovi articoli su misura al fine di permettere agli iPhone nuove possibilità. Che si tratti di cover, portafogli, o caricatori, incollare attraverso il meccanismo magnetico dei dispositivi al proprio telefono, risulta particolarmente comodo, specialmente con miglioramenti via via sempre più interessanti.

Parliamo questa volta di un nuovo caricatore wireless realizzato da Anker, che prende il nome di Anker 633, e che offre una capacità enorme di addirittura 10.000mAh, in alcuni casi in grado di fornire anche circa due ricariche ai device in questione. L’articolo risultava già disponibile sulla piattaforma di Amazon in una versione da 5.000mAh, come potete vedere qui di seguito, e per poco più di 100€ permette attualmente di accaparrarsi un caricatore molto capiente compatibile con iPhone 13 e 12.

Il nuovo device in questione offre anche una porta di tipo USB e una di tipo A, le quali permettono di ottenere velocità di ricarica maggiori rispetto a quella wireless, con la compagnia che di sicuro avrà modo nel giro di qualche tempo di aggiornare la propria offerta anche quel che concerne il nostro paese, permettendo agli utenti di ottenere ben più energia per i propri dispositivi, anche rispetto a quanto offerto dai prodotti originali della compagnia.

Di sicuro si tratta di un passo avanti che in futuro potrebbe permettere a diverse compagnie di lanciarsi in questo settore con dei nuovi dispositivi compatibili, considerando che la competizione non fa che aiutare il lancio di nuovi prodotti via via sempre più performanti e con migliori funzionalità rispetto all’offerta di base del colosso di Cupertino.