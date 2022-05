Xiaomi inaugura un negozio di tre piani con oltre 2.000 prodotti in Cina

Lu Weibing, vice presidente del gruppo Xiaomi, ha di recente avuto modo di dare una lieta notizia ai fan di questo brand cinese ormai noto e apprezzato in tutto il mondo. Si parla nello specifico dell’apertura di un nuovo negozio proprio in Cina, il quale non si presenta però come un classico simile a tanti altri che abbiamo già avuto modo di vedere, dato che lo stesso punta a offrire un totale di tre piani e 2.000 prodotti presenti all’interno.

Si tratta di una manovra di sicuro utile sia per quel che concerne la vendita e l’esposizione di nuovi dispositivi al pubblico, e sia per la possibilità di rendere il brand sempre più noto e appariscente, come di tan to in tanto diverse compagnie decidono di fare realizzando degli spazi particolarmente grandi in cui interagire e scoprire le novità in arrivo.

Per quel che riguarda la nuova trovata del colosso cinese, troviamo un totale di oltre 1.000 metri quadrati percorribili, con diversi cartelloni in 3D che circondano la struttura. Per quel che concerne i prodotti presenti all’interno, si passa dai servizi agli smartphone, senza dimenticare dispositivi come speaker e smart TV che fanno parte dell’ecosistema della compagnia. Attraverso delle estrazioni, stanno anche venendo estratti dei vincitori per le Redmi Buds 3, per gli XiaoAI Speaker Play one e altro.

Di sicuro, il nuovo negozio appena inaugurato non fa che sottolineare quanto nel corso del tempo il brand nato come esclusivamente online sia cresciuto a dismisura, riuscendo infatti a competere in diversi settori con tutte le altre compagnie che fanno parte del mondo tecnologico, e che di giorno in giorno si trovano a d avere a che fare con le novità del colosso cinese sempre pronte a sorprendere i fan.