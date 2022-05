WhatsApp: arrivano le reazioni ai messaggi, il roll-out parte ufficialmente oggi

WhatsApp sempre più simile a Telegram. Stanno per arrivare le reazioni ai messaggi: con un semplice tap sarà possibile mettere un mi piace (o altre emoji analoghe) in risposta ad un messaggio. Della nuova (?) funzione se ne parla da agosto del 2021, ma ora è ufficiale: Mark Zuckerberg ha confermato che presto la novità sarà disponibile per tutti gli utenti.

Insomma, è finita la fase di testing. Le reazioni verranno introdotte su WhatsApp una volta per tutte. Quando? A partire da oggi. Il roll-out dovrebbe partire tra pochissime ore, forse addirittura questione di minuti. Mark Zuckerberg l’ha confermato con un post ad hoc pubblicato su Facebook.

Fino ad oggi le reazioni erano disponibili esclusivamente nella beta di WhatsApp. Il roll-out come sempre sarà graduale, significa che la novità verrà resa disponibile a scaglioni, un gruppo di utenti per volta. Prima di vedere arrivare le reazioni sull’app potrebbero dover passare fino a 48 ore, mentre alcuni utenti potrebbero riceverle molto prima. Dipende un po’ dalla vostra fortuna (e forse anche dallo smartphone che utilizzate).

Se utilizzate abitualmente Messenger, sapete già come funzionano le reazioni: basta tenere premuto un messaggio e scegliere tra le diverse emoji disponibili. In totale sono sei: like, cuore, risata, lacrime, faccina basita e infine emoji con le mani giunte in preghiera.