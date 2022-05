Twitch, xQc perde 2 milioni di euro al gioco e il padre lo chiama in diretta

Imane Anys ha ammesso di avere un problema con il gioco d’azzardo. Durante una live con la collega Pokimane, lo streamer noto con lo pseudonimo xQc ha ammesso di aver perso oltre 1,8 milioni di dollari in appena un mese. «Ho un problema di dipendenza, ormai gioco ogni giorno», ha raccontato.

xQc è uno degli streamer più seguiti su Twitch, tra il 2019 e il 2021 – lo ha rivelato l’enorme leak di inizio anno -, ha guadagnato oltre 8 milioni di dollari solamente grazie alle donazioni e agli abbonati al suo canale. «Credo che le persone amino vedere la gente perdere soldi, è per questo che il gioco d’azzardo continua ad essere così seguito su Twitch», ha poi aggiunto xQc.

Twitch consente agli streamer di trasmettere in diretta le loro partite nei casinò: dalle slot machine al black jack, passando per un gran numero di giochi a premi interattivi progettati appositamente per conquistare anche il pubblico più giovane della piattaforma. Gli streamer spesso guadagnano grazie alle affiliazioni e agli accordi commerciali con i casinò.

Rischia di essere un’arma a doppio taglio, e storie come quella di xQc lo dimostrano chiaramente: spesso il gioco d’azzardo smette di essere un semplice contenuto da portare in live e diventa una vera e propria ossessione. Lo streamer non si limita più a giocare in diretta, ma diventa completamente succube della dipendenza. Il tema è stato affrontato più volte anche dalla community italiana di Twitch e anche nel nostro paese non mancano i casi di streamer che, portando il gioco in diretta nella speranza di ottenere facili guadagni, hanno finito per sviluppare gravi forme di ludopatia.

L‘intervista concessa da xQc a Pokimane ha fatto il giro del mondo e non ne è passata inosservata nemmeno al padre dello streamer, che lo ha recentemente chiamato durante una delle sue dirette. «Sono preoccupato, sei il mio bambino», si sente dire al padre durante la chiamata. Ma il ragazzo taglia corto: «A volte perdo soldi, può succedere».

