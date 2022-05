Spuntano i primi cavi USB di tipo C che forniscono 240 W di potenza

Come riportato sulle pagine di PCGamer, Club 3D ha avuto modo di migliorare la propria lineup di cavi attraverso l’annuncio di nuovi dispositivi pensati al fine di migliorare quanto visto fino a oggi per quel che concerne l’alimentazione, anche se non sarebbero ancora possibili degli effettivi utilizzi con i classici device disponibili sul mercato.

Parliamo nello specifico di cavi potenzialmente in grado di trasportare fino a 240 W di energia, un numero a dir poco grande equiparabile a quello di alimentatori per grossi PC portatili, al punto che questa potenza sarebbe potenzialmente sufficiente al fine di alimentare dei laptop con all’interno la scheda video RTX 3080 Ti.

C’è comunque da dire che ovviamente questi non potrebbero mai funzionare senza che al contempo venga incluso anche un alimentatore in grado di trasportare un carico di energia così grande, il quale al momento risulta più unico che raro sul mercato.

Di sicuro, la compagnia si troverà in vantaggio in questo settore, considerando che si è trattata di una delle prime a optare per dei cavi con così tante possibilità, i quali in futuro potrebbero in realtà divenire lo standard del mercato.