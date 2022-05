Spider-Man 3: Sony celebra i 15 anni dall’uscita del film pubblicando il trailer originale

Sono trascorsi quindici anni dall’uscita al cinema di Spider-Man 3, il terzo capitolo della saga cinematografica di Sam Raimi con Tobey Maguire protagonista, e la Sony Pictures lo ha celebrato pubblicando sul proprio canale YouTube il trailer originale.

Ecco il trailer originale di Spider-Man 3.

Nel filmato vediamo Peter Parker che confida a zia May il proposito di fare una proposta di matrimonio a Mary Jane, ma, nel frattempo, dovrà vedersela con tre diversi e temibili nemici: il simbionte Venom, l’Uomo Sabbia ed il Green Goblin.

Il film non è ben riuscito, ed è frutto di diversi problemi di produzione alla basa che fecero scontrare Sam Raimi con la Sony. Lo stesso filmmaker ha smentito di recente la possibilità di realizzare un quarto capitolo cinematografico di Spider-Man con Tobey Maguire. Ecco le sue parole:

Non ho attualmente alcun piano per realizzare uno Spider-Man 4. I Marvel Studios stanno avendo molto successo con la nuova serie cinematografica di Spider-Man, e non so se una cosa del genere possa essere concretizzabile. Io non sto cercando di realizzarlo.

Ricordiamo che lo Spider-Man di Tobey Maguire è comparso nuovamente in Spider-Man: No Way Home.

Potrebbe interessarti anche questa news sullo Spider-Man di Sam Raimi: