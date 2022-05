Samsung annuncia le memorie UFS 4.0

Uno dei tanti step evolutivi per quel che riguarda il mercato dei telefoni ha di sicuro a che fare con le memorie di archiviazione, le quali, diventando di volta in volta maggiormente veloci e performanti, hanno modo di rendere i dispositivi maggiormente scattanti sotto diverso punti di vista, assicurandosi anche a volte di rendere l’assemblaggio per i produttori maggiormente facile per via della minore superficie occupata.

Puntando a migliorare la propria lineup, Samsung ha avuto modo di annunciare in via ufficiale le nuove memorie UFS 4.0 (Universal Flash Storage), che come confermato entreranno in fase di produzione di massa nel corso del terzo quarto di anno del 2022. Queste verrebbero di conseguenza rilasciate sul mercato nel giro di non troppo tempo, verosimilmente già nei prossimi Fold o negli S23, che dovrebbero venire rilasciati proprio all’inizio del prossimo anno come di consueto per i noti flagship realizzati dal colosso.

Come spiegato, la novità risulta particolarmente utile per tutti i telefoni che supportano il 5G e necessitano di processare una grande quantità di dati. Grazie alla settima generazione V-NAND viene abilitata la lettura fino a 4.200 MB/s e la scrittura sequenziale fino a 2.800 MB/s, entrambi valori maggiori rispetto a quanto visto fino a oggi anche grazie alle migliori tecnologie, come ad esempio l’archiviazione UFS 3.1.

Per quel che riguarda gli ulteriori benefici, ci troviamo davanti a maggiore efficienza rispetto a quanto visto in passato, nonostante una velocità al contempo migliorata. Per quel che riguarda la capacità dei nuovi sistemi di archiviazione, al momento si parla della possibilità di raggiungere fino a 1 TB, cifra di certo non rivoluzionaria, ma più che sufficiente per quel che riguarda il mercato dei telefoni, visto che anche difficilmente utenti richiedono capacità addirittura superiori all’interno dei propri dispositivi.