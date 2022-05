Sonic Prime, Kung Fu Panda e le prossime serie animate di Netflix in un video

Netflix Italia ha pubblicato un video dedicato a serie animate della piattaforma streaming di prossima uscita. Tra i filmati che sono stati mostrati possiamo trovare dei contenuti provenienti dagli attesi Sonic Prime e Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone.

Qui sotto trovate il video dedicato alle serie animate di Netflix di prossima uscita.

Questi sono i titoli prossimamente disponibili:

Kitty all’attacco

Daniel Spellbound

Dead End: Paranormal Park

Il principe dei draghi – Stagione 4

Prosciutto e uova verdi – Stagione 2

He-Man Masters of the Universe – Stagione 3

Jurassic World: Nuove avventure – Stagione 5

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone (anteprima)

My Dad The Bounty Hunter (2023)

My Little Pony: Ritrova la tua magia

Esplorazioni Pokémon Master – Parte 3

Samurai Rabbit

Sharkdog: Lo squalo-cane

Sonic Prime

Baby Boss: Di nuovo in famiglia

Per quanto riguarda Sonic Prime, a lavorare sul progetto sono Sega, Man of Action Entertainment e WildBrain. Sonic Prime sarà incentrato sui viaggi ne tempo e su character come Sonic, Tails, Amy, ed il Dr. Eggman.

Mentre l’altra serie animata molto attesa, quella su Kung Fu Panda, avrà una storia basata su un gruppo di donnole che punteranno i loro occhi su quattro armi molto potenti, che richiederanno l’intervento di Po, pronto ad avventurarsi in un viaggio di redenzione e giustizia, che lo porterà ad incontrarsi con un cavaliere inglese chiamato Wandering Blade. I due inizieranno un viaggio epico alla ricerca delle armi magiche per salvare il mondo dalla distruzione.